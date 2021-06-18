17 июня в поселке Малая Рогань Харьковской области мужчина устроил погром в местном магазине и избил продавщицу.

В тот же вечер видео нападения с камер наблюдений появилось в соцсетях.

Как позже рассказали очевидцы, мужчина был пьян, а на женщину за прилавком напал потому, что хотел ее ограбить.

Дерзкого грабителя не остановило то, что в магазине на момент нападения находилось двое детей.

На кадрах видео заметно, как мужчина хватает продавщицу за руку, тянет ее через морозильную камеру на середину магазина, а когда женщина падает, бьет ее ногой.

Когда пострадавшая сбежала обратно за прилавок, нападающий начал давать ее той же морозильной камерой.

На место “недоограбления” быстро приехала охрана и грабителя задержали.

По словам очевидцев, до их приезда неадекватный мужчина успел разбить автомобиль, который стоял во дворе магазина.

В ближайшее время правоохранители предоставят правовую оценку инциденту. С соответствующими заявлениями в полицию обратились пострадавшая женщина и владелец магазина.

Нападение на водителя трамвая в Харькове

В конце мая в Харькове пьяный мужчина с кулаками набросился на водителя трамвая, потому что не уточнил маршрут и приехал не туда, куда планировал.

Вместе с другом он требовал у женщины-водителя вернуть ему 10 гривен за проезд. Крики сопровождались угрозами и нецензурной бранью.

Понимая, что денег обратно не получит, мужчина ногой разбил тройное стекло в трамвае.

Неадекватного пассажира сумел оттянуть его товарищ, и вместе они пошли с места происшествия, однако уже на следующий день его нашли полицейские.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. За содеянное 31-летнему мужчине грозит до пяти лет условного срока.