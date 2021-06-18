17 червня в селищі Мала Рогань Харківської області чоловік влаштував погром у місцевому магазині і побив продавця.

Того ж вечора відео нападу з камер спостережень з’явилося у соцмережах.

Як пізніше розповіли очевидці, чоловік був п’яним, а на жінку за прилавком напав тому, що хотів її пограбувати.

Зухвалого грабіжника не зупинило те, що в магазині на момент нападу перебувало двоє дітей.

На кадрах відео помітно, як чоловік хапає продавця за руку, тягне її через морозильну камеру на середину магазину, а коли жінка падає, б’є її ногою.

Коли постраждала втекла назад за прилавок, нападник почав давати її тією ж морозильною камерою.

На місце “недопограбування” швидко приїхала охорона і грабіжника затримали.

За словами очевидців, до їхнього приїзду неадекватний чоловік встиг розбити автомобіль, який стояв у дворі магазину.

Найближчим часом правоохоронці нададуть правову оцінку інциденту. З відповідними заявами в поліцію звернулися постраждала жінка і власник магазину.

Напад на водія трамвая в Харкові

Наприкінці травня в Харкові п’яний чоловік з кулаками накинувся на водія трамвая, бо не уточнив маршрут і приїхав не туди, куди планував.

Разом із другом він вимагав у жінки-водія повернути йому 10 гривень за проїзд. Крики супроводжувалися погрозами і нецензурною лайкою.

Розуміючи, що грошей назад не отримає, чоловік ногою розбив потрійне скло в трамваї.

Неадекватного чоловіка зумів відтягнути його товариш, і разом вони пішли з місця події, однак вже наступного дня його знайшли поліцейські.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України. За скоєне 31-річному чоловіку загрожує до п’яти років умовного терміну.