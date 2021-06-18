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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

В Киеве учитель инклюзивного класса побила ребенка с особыми потребностями

В Киеве учитель инклюзивного класса побила ребенка с особыми потребностями

В одной из столичных школ учитель инклюзивного класса нарушила права ребенка на достойное отношение и защиту от насилия.

Женщина избила ученика с особыми потребностями. Свидетелями этого страшного события также стали другие ученики киевской школы.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook.

Денисова рассказала, что во время мониторинга социальных сетей обнаружила видеозапись, на которой зафиксирован факт физического насилия относительно несовершеннолетнего ученика инклюзивного класса.

По ее словам, Денисова обратилась к председателю Шевченковской госадминистрации, чтобы правоохранители безотлагательно отреагировали на это событие.

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Уполномоченная по правам человека отметила, что детей настойчиво нужно защищать от любых форм насилия. По ее словам, они нуждаются в защите и заботе.

Денисова подчеркивает, что правоохранительные органы должны своевременно реагировать на каждый случай насилия относительно детей.

Фото: Pexels

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