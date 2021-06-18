У Києві вчитель інклюзивного класу побила дитину з особливими потребами

У одній зі столичних шкіл вчитель інклюзивного класу порушила права дитини на гідне ставлення та захист від насильства.

Жінка побила учня з особливими потребами. Свідками цієї страшної події також стали інші учні київської школи.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Денісова розповіла, що під час моніторингу соціальних мереж виявила відеозапис, на якому зафіксовано факт фізичного насильства щодо неповнолітнього учня інклюзивного класу.

За її словами, Денісова звернулася до голови Шевченківської держадміністрації, щоб правоохоронці невідкладно відреагували на цю подію.

Уповноважена з прав людини зазначила, що дітей наполегливо потрібно захищати від будь-яких форм насильства. За її словами, вони потребують захисту та піклування.

Денісова наголошує, що правоохоронні органи мають належно та своєчасно реагувати на кожний випадок насильства щодо дітей.