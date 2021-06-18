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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В Одессе будут судить родителей из-за смерти младенца и увечья двухлетнего сына

вирок суду

В Одессе будут судить супругов, у которых погибла восьмимесячная дочь и подвергся увечью двухлетний сын.

Родителей обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за своими малолетними детьми, что повлекло тяжкие последствия.

Следствие установило, что отец и мать не создали надлежащих условий проживания – малыши жили в антисанитарии и неполноценно питались.

Одесские ювенальные прокуроры отмечают, что родители не занимались воспитанием детей, не беспокоились об их физическом, духовном и моральном развитии.

Правоохранители отмечают, что восьмимесячный младенец погиб, а у двухлетнего мальчика случилось расстройство психического здоровья, потому что родители не обратились за медицинской помощью, когда детям была необходима госпитализация.

Источник: Одесская областная прокуратура

Фото: Depositphotos

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