В Одессе будут судить супругов, у которых погибла восьмимесячная дочь и подвергся увечью двухлетний сын.

Родителей обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за своими малолетними детьми, что повлекло тяжкие последствия.

Следствие установило, что отец и мать не создали надлежащих условий проживания – малыши жили в антисанитарии и неполноценно питались.

Одесские ювенальные прокуроры отмечают, что родители не занимались воспитанием детей, не беспокоились об их физическом, духовном и моральном развитии.

Правоохранители отмечают, что восьмимесячный младенец погиб, а у двухлетнего мальчика случилось расстройство психического здоровья, потому что родители не обратились за медицинской помощью, когда детям была необходима госпитализация.

Источник: Одесская областная прокуратура