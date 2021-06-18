В Одесі судитимуть подружжя, у яких загинула восьмимісячна донька та зазнав каліцтва дворічний син.
Батьків звинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за своїми малолітніми дітьми, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідство встановило, що батько та матір не створили належних умов проживання – малята жили в антисанітарії та неповноцінно харчувалися.
Одеські ювенальні прокурори наголошують на тому, що батьки не займалися вихованням дітей, не турбувались про їхній фізичний, духовний і моральний розвиток.
Правоохоронці зазначають, що восьмимісячне немовля загинуло, а в дворічного хлопчика стався розлад психічного здоров’я, тому що батьки не звернулись за медичною допомогою, коли дітям була необхідна госпіталізація.
Джерело: Одеська обласна прокуратура