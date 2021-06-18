У столиці 13-річний хлопчик разом із другом вирішили пограти на будівництві. У результаті пустощів один із підлітків впав з недобудови.

До екстрених служб звернувся дідусь 13-річної дитини. За даними прокуратури Києва, хлопчик впав з висоти в отвір вентиляції.

Рятувальники, які прибули на місце події, були змушені зрізати металеві конструкції вентиляції, оскільки дитина не могла самостійно встати та вибратися.

13-річного підлітка евакуювали та госпіталізували до медичного закладу. Наразі правоохоронці з’ясовуватимуть всі обставини події.

Поліція Києва нагадує про правила безпеки під час літніх канікул. Правоохоронці закликають дітей не наближатися до будівельних майданчиків, кар’єрів, не спускатися в підвали будинків, підземні ходи чи бомбосховища та не підходити до обірваних чи обвислих проводів.

Також поліцейські не радять перебувати біля водойм без супроводу дорослих та не брати в руки, нюхати чи їсти незнайомі рослини (це може призвести до отруєння). Водночас не варто контактувати із незнайомими тваринами та комахами, оскільки це може призвести до нещасних випадків.