В Польше произошел масштабный пожар в селе Нова-Бяла. Огонь повредил десятки зданий, а также пострадали по меньшей мере девять человек.

По данным польских СМИ, пожар повредил 44 здания, среди которых 21 жилой дом. По меньшей мере 112 людей остались без жилья.

В настоящее время местные жители покинули свои дома и временно проживают у своих родных или друзей. Пожар произошел в Польше в регионе Подгале.

Огонь распространился на площади около 1 га. 21 жилой дом и 23 хозяйственные здания повреждены, некоторые из них сделаны из дерева.

Девять местных жителей доставили в медицинские заведения преимущественно с ожогами или отравлением дымом.

Одному человеку оказывает помощь Польская медицинская авиационная спасательная служба, поскольку мужчина упал с крыши и сломал себе позвоночник.

Также у одного пожарного, вернувшегося домой после ликвидации огня, ухудшилось самочувствие. Вскоре врачи диагностировали, что мужчина отравился дымом.

Источник: RMF 24