У Польщі сталася масштабна пожежа у селі Нова-Біла. Вогонь пошкодив десятки будинків, а також постраждало щонайменше дев’ять осіб.

За даними польських ЗМІ, пожежа пошкодила 44 будівлі, серед яких 21 житловий будинок. Щонайменше 112 людей залишилися без житла.

Наразі місцеві жителі покинули свої будинки та тимчасово проживають у своїх рідних або друзів. Пожежа сталася у Польщі у регіоні Підгалля.

Вогонь поширився на площі близько 1 га. 21 житловий будинок та 23 господарські будівлі пошкоджені, деякі з них зроблені з дерева.

Дев’ять місцевих жителів доставили у медичні заклади переважно з опіками або отруєнням димом.

Одній людині надає допомогу Польська медична авіаційна рятувальна служба, оскільки чоловік впав з даху та зламав собі хребет.

Також в одного пожежника, який повернувся додому після ліквідації вогню, погіршилося самопочуття. Незабаром лікарі діагностували, що чоловік отруївся димом.

Джерело: RMF 24