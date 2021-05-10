Вечером 9 мая в Одессе произошел пожар на Еврейском кладбище. В результате инцидента пострадала женщина, ее забрали в больницу, однако от полученных травм она скончалась. Погибшая была бездомной.

На территории кладбища загорелось здание с бытовыми помещениями — огонь охватил 30 кв м территории. Спасатели получили сообщение о пожаре около 21.12, а в 21.37 его ликвидировали.

Инцидент произошел на улице Химической, 1. На место прибыл 21 спасатель ГСЧС и шесть единиц техники.







В Одессе произошел пожар на кладбище — погибла женщина / 2 фотографии

В Киеве в результате пожара погибла пара

В Киеве произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибла молодая пара — девушке было 22, а парню 25 лет.

Остальных жителей дома удалось спасти — они спускались через газовую трубу, а некоторых доставали из окон.