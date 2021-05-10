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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Одессе произошел пожар на кладбище — погибла женщина

пожежа на Єврейському кладовищі Одеса

Вечером 9 мая в Одессе произошел пожар на Еврейском кладбище. В результате инцидента пострадала женщина, ее забрали в больницу, однако от полученных травм она скончалась. Погибшая была бездомной.

На территории кладбища загорелось здание с бытовыми помещениями — огонь охватил 30 кв м территории. Спасатели получили сообщение о пожаре около 21.12, а в 21.37 его ликвидировали.

Инцидент произошел на улице Химической, 1. На место прибыл 21 спасатель ГСЧС и шесть единиц техники.

  • пожежа, ДСНС
  • пожежа на Єврейському кладовищі Одеса
  • пожежа, ДСНС
  • пожежа на Єврейському кладовищі Одеса
В Одессе произошел пожар на кладбище — погибла женщина / 2 фотографии
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В Киеве в результате пожара погибла пара

В Киеве произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого погибла молодая пара — девушке было 22, а парню 25 лет.

Остальных жителей дома удалось спасти — они спускались через газовую трубу, а некоторых доставали из окон.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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