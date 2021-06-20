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Дмитро Кудрявцев |

Вызволили из ловушки: в Никополе сотрудники ГСЧС спасли ребенка

Вызволили из ловушки: в Никополе сотрудники ГСЧС спасли ребенка

В городе Никополь Днепропетровской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли ребенка.

Инцидент произошел в воскресенье, около половины второго дня, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Нога мальчика застряла между прутьев в ограждении металлической лестницы, которая вела на крышу одного из супермаркетов города.

Спасатели с помощью болгарки разрезали ограду, после чего им удалось освободить ребенка.

Под Одессой ребенок выпал из окна 9 этажа

В воскресенье, 20 июня, в одном из пригородов Одессы четырехлетняя девочка выпала с балкона девятого этажа жилого дома.

Удар о землю самортизировали деревья, которые росли неподалеку от дома.

Девочка была доставлена в больницу, она находится в тяжелом состоянии.

Источник: ГСЧС

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