В Черкассах задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в совершении теракта на территории третьего государства.

Мужчина был задержан в рамках спецоперации, которую проводила СБУ в рамках противодействия международному терроризму.

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Злоумышленник скрывался на территории Украины с 2019 года, пытаясь избежать ответственности за свои преступления.

Был в розыске Интерпола: в Черкассах задержали террориста с паспортом РФ / 2 фотографии

Его поместили в СИЗО города Черкассы сроком на 40 суток. В течение этого времени государство, на территории которого мужчина совершил теракт, должно подать запрос на его экстрадицию.