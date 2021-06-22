В Черкассах задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по линии Интерпола по обвинению в совершении теракта на территории третьего государства.
Мужчина был задержан в рамках спецоперации, которую проводила СБУ в рамках противодействия международному терроризму.
Злоумышленник скрывался на территории Украины с 2019 года, пытаясь избежать ответственности за свои преступления.
Был в розыске Интерпола: в Черкассах задержали террориста с паспортом РФ / 2 фотографии
Его поместили в СИЗО города Черкассы сроком на 40 суток. В течение этого времени государство, на территории которого мужчина совершил теракт, должно подать запрос на его экстрадицию.