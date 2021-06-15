СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы грн

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны.

По данным СБУ, подозреваемые лица наносили государству ущерб на 0,5 млн грн ежемесячно. Правоохранители узнали, что директор предприятия и исполняющий обязанности главного инженера наладили схему получения “откатов”.

Чиновники сдавали в аренду складские помещения по заниженной цене. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованной площади.

СБУ задержала правонарушителей “на горячем” во время получения денег в размере 52 тыс. грн. Во время следственных действий на предприятии Минобороны обнаружили черновые записи, подтверждающие незаконную деятельность.

Следователи объявят должностным лицам о подозрении по статье 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

СБУ разоблачила коррупционную схему в Минобороны на миллионы гривен / 5 фотографий

Обыски в больницах Укрзализныци

Недавно правоохранители проводили обыски в больницах, подчиненных Укрзализныце. Должностных лиц филиалов Центра здравоохранения подозревают в попытке закупить услуг ПЦР-тестирования по завышенной стоимости.

Служба безопасности Укрзализныци прекратила закупки, а материалы относительно возможного нарушения тогда передали правоохранителям. В Укрзализныце отмечают, что различными способами способствуют следственным действиям НАБУ.