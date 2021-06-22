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Дмитро Кудрявцев |

Був у розшуку Інтерпола: в Черкасах затримали терориста з паспортом РФ

СБУ задержала россиянина

У Черкасах затримали громадянина Російської Федерації, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерпола по звинуваченню в здійсненні теракту на території третьої держави.

Чоловік був затриманий в рамках спецоперації, яку проводила СБУ з метою протидії міжнародному тероризму.

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Зловмисник переховувався на території України з 2019 року, намагаючись уникнути відповідальності за свої злочини.

Був у розшуку Інтерпола: в Черкасах затримали терориста з паспортом РФ
Був у розшуку Інтерпола: в Черкасах затримали терориста з паспортом РФ
Був у розшуку Інтерпола: в Черкасах затримали терориста з паспортом РФ
Був у розшуку Інтерпола: в Черкасах затримали терориста з паспортом РФ
Був у розшуку Інтерпола: в Черкасах затримали терориста з паспортом РФ / 2 фотографии

Його помістили в СІЗО міста Черкаси терміном на 40 діб. Протягом цього часу держава, на території якого чоловік скоїв теракт, має подати запит на його екстрадицію.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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