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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Двое погибших и пятеро в больнице: массовое ДТП в Николаевской области

ДТП в Миколаївській області 21 червня

Нацполиция устанавливает количество пострадавших, причины и все обстоятельства масштабного ДТП с участием трех легковых автомобией и грузовика в Николаевской области.

Авария произошла на 89 км автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск 21 июня в 15.10 с участием Chery Tiggo, Chevrolet Aveo, Skoda Oktavia и грузовика DAF.

По предварительным данным, в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами различной степени тяжести, в возрасте от 34 до 42 лет. Среди них, в частности, двое детей 16-ти и 8-ми лет.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

На месте происшествия работали следователи Нацполиции в Николаевской области, криминалисты, медики и спасатели.

ДТП в Миколаївській області 21 червня
ДТП в Миколаївській області 21 червня
ДТП в Миколаївській області 21 червня
ДТП в Миколаївській області 21 червня
ДТП в Миколаївській області 21 червня
ДТП в Миколаївській області 21 червня
ДТП в Миколаївській області 21 червня
ДТП в Миколаївській області 21 червня
Двое погибших и пятеро в больнице: массовое ДТП в Николаевской области / 4 фотографии

Происшествие расследуют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшего гибель нескольких человек.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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