В ночь на 8 июня российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Атака на Харьков 8 июня: что известно

Первые сообщения об атаке на Харьков появились еще накануне, вечером 7 июня.

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По словам Терехова, в Киевском районе Харькова зафиксировали попадание FPV-дрона.

Позже российские войска начали атаку на Харьков ударными беспилотниками типа Shahed.

Терехов сообщил о попадании в Холодногорском районе города. Предварительно, под удар попала промышленная зона.

Впоследствии количество зафиксированных ударов возросло.

По состоянию на утро 8 июня в Холодногорском районе зафиксировали как минимум семь попаданий вражеских беспилотников.

По подтвержденной информации, один из Шахедов попал в хаб Укрпочты. В результате удара здание было частично уничтожено.

— Команда с ночи уже работает чтобы посылки были доставлены максимально своевременно и сегодня будет доставка по Харькову. Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены мы обязательно все компенсируем, — сообщил гендиректора АО Укрпочта Игорь Смилянский.

Информация о других последствиях атаки на Харьков сегодня, разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1566-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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