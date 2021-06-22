Нацполіція встановлює кількість постраждалих, причини та всі обставини масштабної ДТП за участі трьох легковиків та вантажівки в Миколаївській області.

Аварія сталась на 89 км автодороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ 21 червня о 15.10 за участі Chery Tiggo, Chevrolet Aveo, Skoda Oktavia й вантажівки DAF.

За попередніми даними, до медичного закладу доставлені п’ятеро людей із травмами різного ступеню тяжкості, віком від 34 до 42 років. Серед них, зокрема, двоє дітей 16-ти та 8-ми років.

Водій та пасажир Chery Tiggo загинули.

На місці події працювали слідчі Нацполіції в Миколаївській області, криміналісти, медики та рятувальники.

Двоє загиблих і п’ятеро в лікарні: масова ДТП у Миколаївській області / 4 фотографии

Подію розслідують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб.