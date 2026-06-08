Взрывы в Конотопе Сумской области прогремели утром 8 июня, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.

О последствиях атаки сообщили городской глава Конотопа Артем Семенихин и начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Конотопе сегодня, 8 июня: что известно

По словам Артема Семенихина, во время утренней атаки прозвучали по меньшей мере три взрыва в Конотопе.

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Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности многоэтажный дом.

В результате атаки часть города осталась без электроснабжения.

— Половина города без электроэнергии, — сообщил Артем Семенихин.

По предварительной информации, во время взрывов в Конотопе сегодня, 8 июня, пострадали по меньшей мере три человека. Всех травмированных госпитализировали в реанимацию.

Позже стало известно, что под завалами многоэтажки нашли тело пожилой женщины.

Информация об окончательных последствиях взрывов в Конотопе 8 июня уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 566-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Telegram-канал Konotop today

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