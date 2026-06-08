Взрывы в Конотопе: после атаки БпЛА половина города без света, под завалами ищут людей
Взрывы в Конотопе Сумской области прогремели утром 8 июня, когда враг атаковал город ударными беспилотниками.
О последствиях атаки сообщили городской глава Конотопа Артем Семенихин и начальник Сумской ОВА Олег Григоров.
Взрывы в Конотопе сегодня, 8 июня: что известно
По словам Артема Семенихина, во время утренней атаки прозвучали по меньшей мере три взрыва в Конотопе.
Под удар попала гражданская инфраструктура, в частности многоэтажный дом.
В результате атаки часть города осталась без электроснабжения.
— Половина города без электроэнергии, — сообщил Артем Семенихин.
По предварительной информации, во время взрывов в Конотопе сегодня, 8 июня, пострадали по меньшей мере три человека. Всех травмированных госпитализировали в реанимацию.
Позже стало известно, что под завалами многоэтажки нашли тело пожилой женщины.
Информация об окончательных последствиях взрывов в Конотопе 8 июня уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 566-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Telegram-канал Konotop today