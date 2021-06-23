Под Львовом мужчина куском стекла расчленил собаку

Во Львовской области возле села Малехов рядом с остановкой общественного транспорта на трассе Киев — Чоп мужчина жестоко убил собаку.

Свидетели вызвали полицейских на место происшествия. Правоохранители, приехавшие на вызов, увидели жуткую ситуацию.

Мужчина куском стекла расчленял животное, а внутренности собаки правонарушитель слаживал в пакет.

Полицейские приказали неизвестному прекратить это делать. Уже после задержания мужчина не смог объяснить свой поступок и зачем он так поступил с псом.

Злоумышленником оказался 34-летний житель Ровенской области. Правоохранители вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и эксперта.

Мужчине грозит уголовная ответственность по статье 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает самое максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.