Під Львовом чоловік шматком скла розчленував собаку

У Львівській області біля села Малехів поруч із зупинкою громадського транспорту на трасі Київ – Чоп чоловік жорстоко вбив собаку.

Свідки викликали поліцейських на місце події. Правоохоронці, які приїхали на виклик, побачили моторошну ситуацію.

Чоловік шматком скла розчленовував тварину, а нутрощі собаки правопорушник складав у пакет.

Поліцейські наказали невідомому причинити це робити. Вже після затримання чоловік не зміг пояснити свій вчинок та навіщо він так вчинив з псом.

Зловмисником виявився 34-річний мешканець Рівненської області. Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу та експерта.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді щонайбільше восьми років позбавлення волі.