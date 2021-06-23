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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Під Львовом чоловік шматком скла розчленував собаку

Під Львовом чоловік шматком скла розчленував собаку

У Львівській області біля села Малехів поруч із зупинкою громадського транспорту на трасі Київ – Чоп чоловік жорстоко вбив собаку.

Свідки викликали поліцейських на місце події. Правоохоронці, які приїхали на виклик, побачили моторошну ситуацію.

Чоловік шматком скла розчленовував тварину, а нутрощі собаки правопорушник складав у пакет.

Поліцейські наказали невідомому причинити це робити. Вже після затримання чоловік не зміг пояснити свій вчинок та навіщо він так вчинив з псом.

Зловмисником виявився 34-річний мешканець Рівненської області. Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу та експерта.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за статтею 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді щонайбільше восьми років позбавлення волі.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Pexels

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