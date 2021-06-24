В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов на церковном суде

В Греции 37-летний священник облил кислотой семерых митрополитов во время дисциплинарного слушания против него в монастыре Петраки в Афинах. Сейчас полиция арестовала мужчину.
Кроме того, пострадал и полицейский, питавшейся помочь митрополитам, и двое адвокатов, присутствовавших на слушании.
После нападения всех семи митрополитов госпитализировали в больницу. Медики обнаружили у них ожоги лица и рук.
Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В то же время полицейского направили в местную военную больницу.
В частности, среди раненых были Никодим с Кассандрии, Каллиник с Арти, Андреас с Дринуполеоса, Дионисий IV с Закинфа, Кириллос с Кифисие, Димитриос с Гуменисы и Антоний с Глифады.
Священнослужителя, который совершил преступление, задержали. Однако в полиции он не объяснил мотивы своего поступка.
Но потом заявил, что вылил на них жидкость из-за его увольнения. По словам священника, он купил вещество в интернете.
Его лишили сана за хранение наркотиков. Так, во время обысков в 2018 году у него под рясой нашли 1,8 г кокаина. Священнослужитель признался, что это для личного пользования.
Также его подозревали в финансовых махинациях.
Источник: The Guardian