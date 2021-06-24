В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов на церковном суде

В Греции 37-летний священник облил кислотой семерых митрополитов во время дисциплинарного слушания против него в монастыре Петраки в Афинах. Сейчас полиция арестовала мужчину.

Кроме того, пострадал и полицейский, питавшейся помочь митрополитам, и двое адвокатов, присутствовавших на слушании.

После нападения всех семи митрополитов госпитализировали в больницу. Медики обнаружили у них ожоги лица и рук.

Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В то же время полицейского направили в местную военную больницу.

В частности, среди раненых были Никодим с Кассандрии, Каллиник с Арти, Андреас с Дринуполеоса, Дионисий IV с Закинфа, Кириллос с Кифисие, Димитриос с Гуменисы и Антоний с Глифады.

Священнослужителя, который совершил преступление, задержали. Однако в полиции он не объяснил мотивы своего поступка.

Но потом заявил, что вылил на них жидкость из-за его увольнения. По словам священника, он купил вещество в интернете.

Его лишили сана за хранение наркотиков. Так, во время обысков в 2018 году у него под рясой нашли 1,8 г кокаина. Священнослужитель признался, что это для личного пользования.

Также его подозревали в финансовых махинациях.

Источник: The Guardian