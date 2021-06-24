У Греції священик облив кислотою сімох митрополитів на церковному суді

У Греції 37-річний священник облив кислотою сімох митрополитів під час дисциплінарного слухання проти нього в монастирі Петракі в Афінах. Наразі поліція заарештувала чоловіка.

Окрім того, постраждав і поліцейський, який намагвся допомогти митрополитам, та двоє адвокатів, які були присутні на слуханні.

Після нападу всіх сімох митрополитів госпіталізували до лікарні. Медики виявили у них опіки обличчя та рук.

Троє з них перебувають у важкому стані. Водночас поліцейського направили до місцевої військової лікарні.

Зокрема, серед поранених митриполитів були Нікодім з Кассандрії, Каллінік з Арти, Андреас з Дрінуполеоса, Діонісій IV із Закінфу, Кіріллос з Кіфісії, Димитріос з Гуменіси та Антоній з Гліфади.

Священнослужителя, який скоїв злочин, затримали. Однак у поліції він не пояснив мотиви свого вчинку.

Та згодом заявив, що вилив на них рідину через його звільнення. За словами священника, він купив речовину в інтернеті.

Його позбавили сану за зберігання наркотиків. Так, під час обшуків у 2018 році у нього під рясою знайшли 1,8 г кокаїну. Священнослужитель зізнався, що це для особистого користування.

Також його підозрювали у фінансових махінаціях.

Джерело: The Guardian