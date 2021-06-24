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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

В центре Тернополя почти два часа тушили пожар в ресторане

В центре Тернополя почти два часа тушили пожар в ресторане

В Тернополе в 11.26 ликвидировали масштабный пожар в ресторане Коловорот по переулку В. Чорновола, 2, который перекинулся на кровлю рядом стоящего двухэтажного здания по улице Шевченко.

– О пожаре в заведении питания сообщили люди в 09.40, – говорит в комментарии Фактам ICTV помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области по вопросам связей со СМИ Ирина Крупа.

Пожар в Тернополе – горел ресторан в центре города
Пожар в Тернополе – горел ресторан в центре города
Пожар в Тернополе – горел ресторан в центре города
Пожар в Тернополе – горел ресторан в центре города
Пожар в Тернополе – горел ресторан в центре города
Пожар в Тернополе – горел ресторан в центре города
В центре Тернополя почти два часа тушили пожар в ресторане / 3 фотографии

Через 4-5 минут, когда спасатели прибыли на место происшествия, пожар охватил площадь 200 кв. м.

– Люди к тому времени из помещения вышли. Некоторых спасатели совместно с полицейскими вывели в безопасное место, – отмечает начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Юрий Ярема.

По его словам, на месте происшествия работала вся спасательная техника Тернополя.

Тушение пожара осложняло то, что заведение общественного питания было полностью деревянным.

– При такой температуре воздуха огонь распространялся очень быстро. К тому же, заведение было загромождено деревянными материалами, – замечает Юрий Ярема.

По предварительной информации, пожар в результате охватил 500 кв. м. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.

Фото: ГСЧС

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