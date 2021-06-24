Пожар в Тернополе – горел ресторан в центре города

В Тернополе в 11.26 ликвидировали масштабный пожар в ресторане Коловорот по переулку В. Чорновола, 2, который перекинулся на кровлю рядом стоящего двухэтажного здания по улице Шевченко.
– О пожаре в заведении питания сообщили люди в 09.40, – говорит в комментарии Фактам ICTV помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области по вопросам связей со СМИ Ирина Крупа.
Через 4-5 минут, когда спасатели прибыли на место происшествия, пожар охватил площадь 200 кв. м.
– Люди к тому времени из помещения вышли. Некоторых спасатели совместно с полицейскими вывели в безопасное место, – отмечает начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Юрий Ярема.
По его словам, на месте происшествия работала вся спасательная техника Тернополя.
Тушение пожара осложняло то, что заведение общественного питания было полностью деревянным.
– При такой температуре воздуха огонь распространялся очень быстро. К тому же, заведение было загромождено деревянными материалами, – замечает Юрий Ярема.
По предварительной информации, пожар в результате охватил 500 кв. м. Жертв и пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет.