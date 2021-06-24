У Тернополі об 11.26 ліквідували масштабну пожежу в ресторані Коловорот по провулку В. Чорновола, 2, яка перекинулася на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі по вулиці Шевченка.

– Про пожежу в закладі харчування повідомили люди о 09.40, – говорить у коментарі Фактам ICTV помічник начальника ГУ ДСНС України в Тернопільській області з питань зв’язків із ЗМІ Ірина Крупа.

У центрі Тернополя майже дві години гасили пожежу в ресторані / 3 фотографии

Через 4-5 хвилин, коли рятувальники прибули на місце події, пожежа охопила площу 200 кв.м.

– Люди на той час із приміщення вийшли. Декого рятувальники спільно з поліцейськими вивели в безпечне місце, – зазначає начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС України в Тернопільській області Юрій Ярема.

За його словами, на місці події працювала вся рятувальна техніка Тернополя.

Гасіння пожежі ускладнювало те, що заклад харчування був повністю дерев’яний.

– За такої температури повітря вогонь поширювався дуже швидко. До того ж, заклад був захаращений дерев’яними матеріалами, – зауважує Юрій Ярема.

За попередньою інформацією, пожежа зрештою охопила 500 кв. м. Жертв та постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.