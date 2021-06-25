Убийство и поджог в Белогородке: подозреваемому выбирают меру пресечения

Подозреваемый в поджоге пятиэтажки в Белогородке под Киевом отрицает свою причастность к расчленению мужчины, которого нашли в квартире с вырезанным сердцем и частью легких.

Об этом стало известно во время судебного слушания, на котором избиралась мера пресечения.

Адвокат подсудимого утверждает, что он пострадал от пыток и психологического насилия.

— Он не был помещен в СИЗО, а все двое суток находился в отделении полиции. Больше двух суток он не спал: это подпадает под понятие пытки, — заявил адвокат.

Во время заседания прокурор и адвокат настаивали на проведении заседания в закрытом режиме. Причинами стало то, что были проведены не все следственные действия, и то, что подозреваемый имеет двух несовершеннолетних детей.

Однако ввиду резонансности дела судья отклонила это ходатайство.

Напомним, видео признания подозреваемого в убийстве в Белогородке появилось 23 июня.

Ролик опубликовал начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Подозреваемый мужчина признался, что имел нерешенный конфликт с погибшим, касавшийся аренды гаража для автомобиля.

О том, что в Белогородке горит пятиэтажка, стало известно вечером 21 июня. За считанные минуты до этого в районе дома прогремел взрыв.

В результате пожара не уцелела ни одна из 40 квартир, а более 100 жителей остались без крыши над головой.

В квартире, с которой начался пожар, правоохранители и нашли труп мужчины с вырезанным сердцем и частью легких.