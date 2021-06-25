Вбивство і підпал в Білогородці: підозрюваному обирають запобіжний захід

Підозрюваний у підпалі п’ятиповерхівки у Білогородці під Києвом заперечує свою причетність до розчленування чоловіка, якого знайшли в квартирі з вирізаним серцем та частиною легень.

Про це стало відомо під час судового слухання, на якому обирався запобіжний захід.

Адвокат підсудного стверджує, що він постраждав від катування та психологічного насильства.

– Він не був поміщений камеру СІЗО, а всі дві доби перебував у відділку поліції. Більше двох діб він не спав: це підпадає під поняття катування, – заявив адвокат.

Під час засідання прокурор та адвокат наполягали на проведенні засідання у закритому режимі. Причинами стало те, що було проведено не всі слідчі дії, і те, що підозрюваний має двох неповнолітніх дітей.

Однак, зважаючи на резонансність справи, суддя відхилила це клопотання.

Нагадаємо, відео зізнання підозрюваного у вбивстві в Білогородці з’явилося 23 червня.

Ролик опублікував начальник ГУ Нацполіції Київській області Андрій Нєбитов.

Підозрюваний чоловік зізнався, що мав невирішений конфлікт із загиблим, що стосувався оренди гаража для автомобіля.

Про те, що в Білогородці горить п’ятиповерхівка, стало відомо ввечері 21 червня. За лічені хвилини до цього в районі будинку прогримів вибух.

Внаслідок пожежі не вціліла жодна із 40 квартир, а понад 100 мешканців залишилися без даху над головою.

У квартирі, з якої почалася пожежа, правоохоронці і знайшли труп чоловіка з вирізаним серцем і частиною легень.