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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Поссорились из-за гаража: появилось видео признания подозреваемого в убийстве в Белогородке

Вибух у Білогородці

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов обнародовал видео признания подозреваемого в убийстве и взрыве в селе Белогородка Киевской области.

– Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, – отметил 43-летний подозреваемый в убийстве.

Мужчина признался, что совершил преступление из-за ссоры по поводу гаража, который он сдавал в аренду погибшему.

Задержанному сообщили о подозрении. 24 июня суд должен избрать ему меру пресечения.

21 июня на третьем этаже многоквартирного дома в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв.

В результате пострадали более 10 человек. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 47-летнего уроженца Кременчуга Полтавской области.

Как установили правоохранители, мужчине вырезали сердце и часть легких, а затем подожгли его труп вместе с квартирой, чтобы избежать наказания.

Источник: Андрей Небытов

Фото: Андрей Небытов

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