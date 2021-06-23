Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов обнародовал видео признания подозреваемого в убийстве и взрыве в селе Белогородка Киевской области.
– Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь, – отметил 43-летний подозреваемый в убийстве.
Мужчина признался, что совершил преступление из-за ссоры по поводу гаража, который он сдавал в аренду погибшему.
Задержанному сообщили о подозрении. 24 июня суд должен избрать ему меру пресечения.
21 июня на третьем этаже многоквартирного дома в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв.
В результате пострадали более 10 человек. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 47-летнего уроженца Кременчуга Полтавской области.
Как установили правоохранители, мужчине вырезали сердце и часть легких, а затем подожгли его труп вместе с квартирой, чтобы избежать наказания.
Источник: Андрей Небытов
Фото: Андрей Небытов