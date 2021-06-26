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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Нашли местные жители: под Одессой обезврежены снаряды времен Второй мировой

знешкодження артснаряду під Одесою

В Одесской области пиротехникам удалось обезвредить снаряды времен Второй мировой войны.

Их обнаружили местные жители недалеко от села Марьяновка во время полевых работ, о чем стало известно в пятницу, 25 июня.

На место происшествия были вызваны пиротехники. В общей сложности, были обезврежены семь артснарядов времен Второй мировой.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напомнила, что при выявлении подобных опасных предметов необходимо позвонить в оперативные службы по номерам 101 и 102.

Фото: ГСЧС

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