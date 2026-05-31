Ночью 31 мая враг атаковал дронами предприятие в Корюковском районе Черниговской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Атака на Черниговскую область 31 мая: что известно

По данным ГСЧС Украины, атака на Черниговскую область произошла ночью 31 мая.

Российская армия попала беспилотником по территории одного из предприятий в Корюковском районе.

В результате вражеского удара на автостоянке предприятия вспыхнул пожар.

— Огнем уничтожены семь грузовых автомобилей. Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили тело погибшего, — отметили в ГСЧС.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что погибшим оказался 58-летний водитель.

Кроме того, по словам главы Черниговской ОВА, в результате атаки дронами в селах Городнянской общины уничтожен грузовик и прицеп с резервуарами.

Также FPV-дроном поврежден дом в Семеновке.

В течение суток враг обстрелял территорию Черниговской области 21 раз, отметил Вячеслав Чаус.

Напомним, 27 мая враг совершил массированную атаку на Чернигов.

В городе прогремело не менее 15 взрывов.

В результате атаки дронами было повреждено местное предприятие.

Прошло без пострадавших.

