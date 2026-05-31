Враг атаковал Черниговщину дронами: выгорели семь автомобилей и погиб водитель
Ночью 31 мая враг атаковал дронами предприятие в Корюковском районе Черниговской области. В результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Атака на Черниговскую область 31 мая: что известно
По данным ГСЧС Украины, атака на Черниговскую область произошла ночью 31 мая.
Российская армия попала беспилотником по территории одного из предприятий в Корюковском районе.
В результате вражеского удара на автостоянке предприятия вспыхнул пожар.
— Огнем уничтожены семь грузовых автомобилей. Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили тело погибшего, — отметили в ГСЧС.
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что погибшим оказался 58-летний водитель.
Кроме того, по словам главы Черниговской ОВА, в результате атаки дронами в селах Городнянской общины уничтожен грузовик и прицеп с резервуарами.
Также FPV-дроном поврежден дом в Семеновке.
В течение суток враг обстрелял территорию Черниговской области 21 раз, отметил Вячеслав Чаус.
Напомним, 27 мая враг совершил массированную атаку на Чернигов.
В городе прогремело не менее 15 взрывов.
В результате атаки дронами было повреждено местное предприятие.
Прошло без пострадавших.