Российские войска в течение недели выпустили по Украине более 2 300 ударных беспилотников, почти 1 560 управляемых авиабомб и 108 ракет различных типов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках России на Украину в течение недели

По словам президента, все российские удары были направлены по гражданской инфраструктуре, в частности жилых домах и объектах энергетики.

Зеленский отметил, что Украина продолжает работать над усилением защиты от воздушных атак.

— За эту неделю россияне выпустили против наших людей более 2 300 ударных дронов, почти 1 560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов. Все эти удары просто по обычной гражданской инфраструктуре — жилых домах, энергетике, — заявил президент.

Он также сообщил, что Украина получила новую пусковую установку IRIS-T и поблагодарил Германию за поддержку в сфере противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что страна нуждается в дополнительных ракетах для систем ПВО, чтобы эффективнее отражать российские атаки.

Также Зеленский сообщил о новых договоренностях со Швецией по пакету поддержки, который предусматривает усиление украинской авиации самолетами Gripen.

По его словам, одним из главных приоритетов для Украины остается развитие антибаллистической защиты.

— Сильная ПВО может дать больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества, — отметил глава государства.

Напомним, что в ночь на 31 мая российские войска атаковали Украину 229 беспилотниками различных типов, в частности ударными Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 212 вражеских БпЛА. В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков на пяти локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.

