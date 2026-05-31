Российские войска в течение недели выпустили по Украине более 2 300 ударных беспилотников, почти 1 560 управляемых авиабомб и 108 ракет различных типов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об атаках России на Украину в течение недели

По словам президента, все российские удары были направлены по гражданской инфраструктуре, в частности жилых домах и объектах энергетики.

Зеленский отметил, что Украина продолжает работать над усилением защиты от воздушных атак.

— За эту неделю россияне выпустили против наших людей более 2 300 ударных дронов, почти 1 560 управляемых авиационных бомб и 108 ракет различных типов. Все эти удары просто по обычной гражданской инфраструктуре — жилых домах, энергетике, — заявил президент.

Over this week, the Russians have launched more than 2,300 attack drones, nearly 1,560 guided aerial bombs, and 108 missiles of various types against our people. All these strikes were directed simply at ordinary civilian infrastructure – residential buildings and energy… pic.twitter.com/RYMLNQCKam — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2026

Он также сообщил, что Украина получила новую пусковую установку IRIS-T и поблагодарил Германию за поддержку в сфере противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что страна нуждается в дополнительных ракетах для систем ПВО, чтобы эффективнее отражать российские атаки.

Также Зеленский сообщил о новых договоренностях со Швецией по пакету поддержки, который предусматривает усиление украинской авиации самолетами Gripen.

По его словам, одним из главных приоритетов для Украины остается развитие антибаллистической защиты.

— Сильная ПВО может дать больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества, — отметил глава государства.

Напомним, что в ночь на 31 мая российские войска атаковали Украину 229 беспилотниками различных типов, в частности ударными Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами Пародия.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 212 вражеских БпЛА. В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение обломков на пяти локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.

