Китай планирует в ближайшие годы увеличить грузовые перевозки с Европой через Транскаспийский международный транспортный маршрут, проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, минуя территорию РФ.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Транскаспийский маршрут: что известно

Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известный как Срединный коридор, приобретает все большее значение для торговли между Азией и Европой.

Его общая протяженность превышает 4 250 км, а самая длинная часть проходит по территории Казахстана.

Несмотря на то, что логистика по этому маршруту сложнее транзита через Россию из-за необходимости сочетания железнодорожных перевозок, морских переправ и прохождения таможенных процедур в нескольких странах, Китай и Казахстан активно инвестируют в его развитие.

— Главные причины — токсичность, подсанкционность и ненадежность России, а также стремление сократить нестабильные сегодня морские маршруты, — говорится в сообщении.

Для расширения пропускной способности национальный оператор Казахстанские железные дороги (KTZ) планирует к 2030 году вложить около $10 млрд в модернизацию железнодорожной, портовой и терминальной инфраструктуры.

Уже в 2026 году компания намерена построить 900 км новых путей, в том числе около 300 км на участке Аягоз – Бахты, что позволит создать третий железнодорожный переход между Казахстаном и Китаем.

Ожидается, что к 2030 году это позволит увеличить пропускную способность направления с нынешних 55 млн до 100 млн тонн грузов в год.

Кроме того, для устранения логистических ограничений на Каспии KTZ инвестирует более $100 млн в строительство шести новых грузовых суден для перевозок между портами Актау, Курик и Баку.

Параллельно компания готовится к проведению IPO (первичного публичного размещения акций) в 2026 году с возможным листингом на биржах Лондона, Гонконга и Казахстана.

Вырученные средства планируют направить на обновление подвижного состава и дальнейшее развитие транспортных маршрутов.

Объемы перевозок выросли с 2,76 млн тонн в 2023 году до 4,48 млн тонн в 2024-м, а в 2025 году составили 4,12 млн тонн.

Только за первый квартал 2026 года по маршруту прошли около 173 контейнерных поездов.

В KTZ рассчитывают, что к концу года количество поездов составит 600, а уже в 2027 году может вырасти еще на 67%.

По мнению аналитиков, после выхода ТМТМ на полную мощность Россия рискует окончательно потерять роль главного сухопутного транзитного коридора между Азией и Европой, что приведет к значительным финансовым потерям для российской экономики.

Напомним, 29 мая в украинской разведке сообщали, что Силы обороны продолжают наносить удары по логистическим маршрутам российских войск на юге Украины.

В частности, речь идет о нарушении функционирования сухопутного сообщения между оккупированным Крымом и захваченными территориями Донецкой области, а также уничтожении военной техники противника в тыловых районах.

