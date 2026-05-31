Президент США Дональд Трамп заявил, что может лично открыть празднование 250-летия страны после того, как ряд артистов отказался выступать на запланированных концертах.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп может заменить концерт к 250-летию США: что известно

По данным СМИ, праздничные концерты должны были стать частью Большой американской государственной ярмарки, которая пройдет с 25 июня по 10 июля 2026 года на Национальной аллее в Вашингтоне.

Организаторы планировали провести масштабное мероприятие с концертными сценами, павильонами штатов, выставками и аттракционами.

Впрочем, музыкальная программа столкнулась с рядом отказов от исполнителей. Одним из последних о выходе из проекта объявил вокалист группы Poison Брет Майклз, который заявил, что мероприятие оказалось не таким политически нейтральным, как он ожидал.

После этого организация Freedom 250 сообщила, что Трамп лично откроет празднование.

В заметке в Truth Social Дональд Трамп заявил, что серия концертов может потерять смысл, если артисты продолжат отказываться от участия.

Президент США предложил вместо этого провести на Национальной аллее митинг под названием Америка вернулась.

— Дело в том, что, по мнению многих, я являюсь главной аттракцией в мире, — написал Трамп.

Он также заявил, что имеет большую аудиторию, чем Элвис Пресли в расцвете своей популярности, и добавил, что достигает этого без музыкальных инструментов.

Freedom 250 является государственно-частным партнерством, созданным при участии Белого дома для координации празднования 250-летия Соединенных Штатов.

Центральным событием должна стать Большая американская государственная ярмарка в Вашингтоне, которая продлится 16 дней и завершится празднованием Дня независимости США.

