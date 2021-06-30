Польская церковь зафиксировала сотни случаев сексуального насилия над детьми

В Польше зарегистрировали 368 случаев сексуального насилия в отношении детей со стороны священников. Соответствующие преступления были совершены с 1958 по 2020 год.

Такие данные собрал в течение 2018-2020 годов Институт статистики Римско-католической церкви РП.

В частности, из 368 случаев вероятного сексуального насилия священников в отношении детей — 39% жалоб признали правдой. Сейчас продолжаются расследования по 51% дел, а 10% — не подтверждено.

Во время онлайн-конференции в Варшаве глава католической церкви Польши архиепископ Войцех Полак попросил прощения у жертв.

— Хочу обратиться к обиженным и ко всем тем, кого задело зло в церкви, и попросить прощения, — сказал он.

Между тем в период с 1990 по 2018 год в отчете перечислены случаи, когда 382 священнослужителя якобы жестоко обращались с 625 детьми.

Ватикан контролирует расследование большинства этих дел. Так, папский престол в последнее время отстранил от священничества нескольких иерархов из Польши за сокрытие фактов сексуального насилия.

Источник: Euronews