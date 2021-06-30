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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Польська церква зафіксувала сотні випадків сексуального насильства над дітьми

пастор, священник

У Польщі зареєстрували 368 випадків сексуального насильства щодо дітей з боку священників. Відповідні злочини були скоєні з 1958 до 2020 року.

Такі дані зібрав протягом 2018-2020 років Інститут статистики Римсько-католицької церкви РП.

Зокрема, із 368 випадків імовірного сексуального насилля священників щодо дітей – 39% скарг визнали правдою. Натомість тривають розслідування щодо 51% справ, а 10% – не підтверджено.

Під час онлайн-конференції у Варшаві глава католицької церкви Польщі архієпископ Войцех Полак попросив вибачення у жертв.

– Хочу звернутися до скривджених і до всіх тих, кого зачепило зло в церкві, і попросити вибачення, – сказав він.

Між тим у період з 1990 до 2018 року у звіті перераховані випадки, коли 382 священнослужителя нібито жорстоко поводилися з 625 дітьми.

Ватикан контролює розслідування переважної більшості цих справ. Так, папський престол останнім часом усунув від священництва кількох ієрархів з Польщі за приховування фактів сексуального насильства.

Джерело: Euronews

Фото: Depositphotos

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