Екс-командира луганського підрозділу Беркута Валерія Костенка визнали винним у побитті мирних протестувальників та журналістів під Черкаською обласною держадміністрацією в січні 2014 року. Його заочно засудили до 4 років ув’язнення.

Під час слідства правоохоронці з’ясували, що обвинувачений 27 січня 2014-го на Соборній площі в Черкасах наказав співпрацівникам застосовувати спецзасоби і затримувати мирних мітингувальників.

Також він не забезпечив особисту недоторканність затриманих осіб і перешкоджав законній професійній діяльності журналістів.

Валерія Костенка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності за ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 ККУ (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Його заочно засудили до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах до 3 років.

За даними правоохоронців, наразі екс-беркутівець переховується на тимчасово окупованій території Луганської області. Там він обіймає керівну посаду у так званому МВС ЛНР.

Водночас, як інформує Адвокатська дорадча група, обвинувачений перебуває у розшуку.

– Від початку війни на Донбасі луганський Беркут у повному складі, разом із командиром, перейшов на бік російських найманців, – додають у групі.

Так, Костенко воює проти України й станом на 2019 рік очолював підрозділ спецпризначення “народної міліції ЛНР”.

Джерело: Офіс генпрокурора, ГО Адвокатська дорадча група

Фото: “Народна міліція ЛНР”