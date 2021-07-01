У Києві чотирьох екс-працівників місцевого підрозділу міліції особливого призначення Беркут судитимуть за низку протиправних дій щодо учасників акції протесту 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності.

Зокрема, до суду скерували обвинувальний акт щодо цих зловмисників.

Їх визнали винними у:

перевищенні влади та службових повноважень на виконання протиправного наказу;

перешкоджанні проведенню зборів та мітингів;

застосуванні фізичного насильства щодо учасників мирної акції протесту;

незаконному затриманні та фальсифікації документів щодо учасників (рапортів про начебто вчинення ними адміністративних правопорушень).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні займалися слідчі Державного бюро розслідувань.

Напередодні, 24 червня, екс-командира луганського підрозділу Беркута Валерія Костенка визнали винним у побитті мирних протестувальників та журналістів під Черкаською ОДА в січні 2014 року. Його заочно засудили до чотирьох років ув’язнення.