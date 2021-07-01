В Украине в результате осложнения погодных условий по состоянию на утро 1 июля обесточены 302 населенных пункта в шести областях.

Системы автоматической защиты линий электропередач сработали из-за грозовых дождей и сильных порывов ветра.

Во Львовской области без электричества сейчас 131 населенный пункт, в Тернопольской – 79, в Черновицкой – 23, Киевской – 6, Кировоградской – 2 и один в Днепропетровской.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Больше всего от непогоды 30 июня пострадал Львов. Спасательные работы продолжались до 5 утра.

Работникам ГСЧС пришлось отбуксировать два автомобиля, а также разрезать и убрать четыре дерева.

Откачали там 1 758 куб. м воды из 13 подвальных помещений и трех приусадебных участков.

Жертв и пострадавших нет.

С последствиями непогоды с привлечением 13 единиц техники боролись 48 спасателей.

30 июня из-за непогоды во Львове отключили подачу электричества в сеть электротранспорта, поэтому в городе не ходили трамваи и троллейбусы.

25 июня в областном центре по той же причине был почти пятичасовой перерыв в работе электротранспорта.

Из-за непогоды травмировался один человек. Шквальный ветер повалил около 700 деревьев, некоторые из них упали на автомобили.