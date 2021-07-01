В Україні внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 1 липня знеструмлені 302 населені пункти в шести областях.
Системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали через грозові дощі та сильні пориви вітру.
У Львівській області без електрики наразі 131 населений пункт, у Тернопільській – 79, у Чернівецькій – 23, Київській – 6, Кіровоградській – 2 та один у Дніпропетровській.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Найбільше від негоди 30 червня постраждав Львів. Рятувальні роботи тривали до 5-ї ранку.
Працівникам ДСНС довелось відбуксирувати два автомобілі, а також розрізати та прибрати чотири дерева.
Відкачали там 1 758 куб. м води із 13 підвальних приміщень та трьох присадибних ділянок.
Жертв та постраждалих немає.
Із наслідками негоди із залученням 13 одиниць техніки боролись 48 рятувальників.
30 червня через негоду у Львові відключили подачу електрики в мережу електротранспорту, тому в місті не курсували трамваї та тролейбуси.
25 червня в обласному центрі з тієї ж причини була майже п’ятигодинна перерва в роботі електротранспорту.
Через негоду травмувалася людина. Шквальний вітер повалив близько 700 дерев, деякі з них впали на автомобілі.