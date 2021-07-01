В Україні внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 1 липня знеструмлені 302 населені пункти в шести областях.

Системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали через грозові дощі та сильні пориви вітру.

У Львівській області без електрики наразі 131 населений пункт, у Тернопільській – 79, у Чернівецькій – 23, Київській – 6, Кіровоградській – 2 та один у Дніпропетровській.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Найбільше від негоди 30 червня постраждав Львів. Рятувальні роботи тривали до 5-ї ранку.

Працівникам ДСНС довелось відбуксирувати два автомобілі, а також розрізати та прибрати чотири дерева.

Відкачали там 1 758 куб. м води із 13 підвальних приміщень та трьох присадибних ділянок.

Жертв та постраждалих немає.

Із наслідками негоди із залученням 13 одиниць техніки боролись 48 рятувальників.

30 червня через негоду у Львові відключили подачу електрики в мережу електротранспорту, тому в місті не курсували трамваї та тролейбуси.

25 червня в обласному центрі з тієї ж причини була майже п’ятигодинна перерва в роботі електротранспорту.

Через негоду травмувалася людина. Шквальний вітер повалив близько 700 дерев, деякі з них впали на автомобілі.