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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Из-за нечистоплотности: в Одесской области убили 59-летнего мужчину

Из-за нечистоплотности: в Одесской области убили 59-летнего мужчину

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сожителя своей сестры.

По данным Нацполиции, длительное время злоумышленник ссорился с 59-летним мужчиной, с которым был связан общим бытом, из-за его нечистоплотности.

После последнего семейного конфликта под вымышленной причиной правонарушитель выманил родственника из дома и на безлюдной улице нанес мужчине ножевые ранения.

От ножевых травм мужчина скончался на месте происшествия. По словам руководителя одесского отделения полиции Виктора Дудки, подозреваемого задержали на горячим следам.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области убили 59-летнего мужчину

Правонарушителю может грозить максимум наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника.

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Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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