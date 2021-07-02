В Одеській області вбили 59-річного чоловіка

В Одеській області правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканця своєї сестри.

За даними Нацполіції, тривалий час зловмисник сварився з 59-річним чоловіком, з яким був пов’язаним спільним побутом, через його неохайність.

Після останнього сімейного конфлікту під вигаданою причиною правопорушник виманив родича з будинку та на безлюдній вулиці наніс чоловікові ножові поранення.

Від ножових травм чоловік помер на місці події. За словами керівника одеського відділення поліції Віктора Дудки, підозрюваного затримали на гарячих слідах.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику може загрожувати щонайбільше покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років. Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо обрання запобіжного заходу для зловмисника.