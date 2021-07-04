На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту. Спасли только 40

На Филиппинах разбился военно-транспортный самолет C-130 филиппинских ВВС, на борту находились 85 человек.

В ходе спасательной операции из горящего самолета удалось спасти около 40 человек.

Спасательная операция продолжается.

Авиакатастрофа произошла, когда самолет пытался совершить посадку на острове Холо в провинции Сулу.

— Самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и пытался восстановить мощность, но потерпел неудачу и разбился, — заявил начальник штаба генерал Сирилито Собежана.

В центральной части Филиппин сегодня идет дождь, однако пока рано говорить, стала ли причиной трагедии непогода.

Аэропорт на острове Холо находится в нескольких километрах от гористой местности, где правительственные войска ведут бои с исламистами, связанными с террористической группировкой Исламское государство.

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На юго-западе Ирана разбился вертолет, направлявшийся в город Дезфул. Авиалайнер перевозил урны для голосования после президентских выборов в стране, прошедших 18 июня.

Источник: Associated Press