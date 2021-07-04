На Філіппінах розбився військовий літак з 85 людьми на борту. Врятували лише 40

На Філіппінах розбився військово-транспортний літак C-130 філіппінських військово-повітряних сил, на борту перебували 85 осіб.

В ході рятувальної операції з палаючого літака вдалося врятувати щонайменше 40 людей.

Рятувальна операція триває.

Аварія сталася, коли літак намагався здійснити посадку на острові Холо в провінції Сулу.

Літак пролетів повз злітно-посадкову смугу і намагався відновити потужність, але зазнав невдачі і розбився, – заявив начальник штабу генерал Сіріліто Собежана.

В центральній частині Філіппін сьогодні йде дощ, проте поки рано говорити, чи привела до трагедії погода. Крім того, агентство вказує, що аеропорт на острові Холо знаходиться в декількох кілометрах від гористій місцевості, де урядові війська ведуть бої з ісламістами, пов’язаними з терористичним угрупуванням Ісламська держава.

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На південному заході Ірану розбився вертоліт, що прямував у місто Дезфул. Авіалайнер перевозив урни для голосування після президентських виборів у країні, що пройшли 18 червня.

Джерело: Associated Press