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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Черкасской области перед Ивана Купала парень упал в огонь, прыгая через костер

Івана Купала

В селе Мошны Черкасской области празднование Ивана Купала едва не закончилось трагедией. В выходные перед праздником во время прыжков через костер в огонь упал 18-летний парень.

Медики скорой получили вызов 3 июля в 22.41, а через семь минут были уже на месте происшествия и госпитализировали пострадавшего в ожоговое отделение Первой черкасской городской больницы, рассказала пресс-секретарь центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

Согласно выводам врачей, парень получил более 30% ожогов тела.

Огонь повредил спину, плечи и ноги пострадавшего.

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Источник: Суспільне

Фото: Dreamstime

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