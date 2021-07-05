В селе Мошны Черкасской области празднование Ивана Купала едва не закончилось трагедией. В выходные перед праздником во время прыжков через костер в огонь упал 18-летний парень.

Медики скорой получили вызов 3 июля в 22.41, а через семь минут были уже на месте происшествия и госпитализировали пострадавшего в ожоговое отделение Первой черкасской городской больницы, рассказала пресс-секретарь центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

Согласно выводам врачей, парень получил более 30% ожогов тела.

Огонь повредил спину, плечи и ноги пострадавшего.

Источник: Суспільне