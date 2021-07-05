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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

На Черкащині перед Івана Купала хлопець впав у вогонь, стрибаючи через багаття

Івана Купала

В селі Мошни Черкаської області святкування Івана Купала ледь не скінчилося трагедією. У вихідні перед святом під час стрибання через багаття у вогонь впав 18-річний хлопець.

Медики швидкої отримали виклик 3 липня о 22.41, а за сім хвилин були вже на місці події і госпіталізували потерпілого до опікового відділення Першої черкаської міської лікарні, розповіла речниця центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

Згідно з висновками лікарів, хлопець отримав понад 30% опіків тіла.

Вогонь пошкодив спину, плечі та ноги потерпілого.

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Джерело: Суспільне

Фото: Dreamstime

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