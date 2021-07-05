В селі Мошни Черкаської області святкування Івана Купала ледь не скінчилося трагедією. У вихідні перед святом під час стрибання через багаття у вогонь впав 18-річний хлопець.

Медики швидкої отримали виклик 3 липня о 22.41, а за сім хвилин були вже на місці події і госпіталізували потерпілого до опікового відділення Першої черкаської міської лікарні, розповіла речниця центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

Згідно з висновками лікарів, хлопець отримав понад 30% опіків тіла.

Вогонь пошкодив спину, плечі та ноги потерпілого.

Джерело: Суспільне