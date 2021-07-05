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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Поваленные деревья в Бердянске и “цунами” в Приморске – непогода на Запорожье

Негода в Запорізькій області

В Бердянске после грозы, сильных дождей и шквального ветра до 15-20 м/с деревья упали на автомобили, дорогу и электроопору.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Негода в Запорізькій області
Поваленные деревья в Бердянске и “цунами” в Приморске – непогода на Запорожье / 6 фотографий

Для того, чтобы распилить и убрать деревья, вызвали сотрудников ГСЧС.

Ликвидировали последствия непогоды четыре спасателя с помощью одной единицы техники.

Кроме спасателей, дороги расчищает аварийная бригада Зеленхоза.

В соцсетях люди публикуют фото найденных автомобильных номеров.

Сейчас центр Бердянска остается без водоснабжения.

В нескольких десятках домовладений по улице Запорожских казаков отсутствует свет.

Между тем жители Приморского стали свидетелями уникального природного явления – так называемого воздушного цунами.

Источник: ГСЧС, Новости Бердянска

Фото: ГСЧС, Новости Бердянска

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