В Бердянске после грозы, сильных дождей и шквального ветра до 15-20 м/с деревья упали на автомобили, дорогу и электроопору.
В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Для того, чтобы распилить и убрать деревья, вызвали сотрудников ГСЧС.
Ликвидировали последствия непогоды четыре спасателя с помощью одной единицы техники.
Кроме спасателей, дороги расчищает аварийная бригада Зеленхоза.
В соцсетях люди публикуют фото найденных автомобильных номеров.
Сейчас центр Бердянска остается без водоснабжения.
В нескольких десятках домовладений по улице Запорожских казаков отсутствует свет.
Между тем жители Приморского стали свидетелями уникального природного явления – так называемого воздушного цунами.
Источник: ГСЧС, Новости Бердянска
Фото: ГСЧС, Новости Бердянска