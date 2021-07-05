Негода в Запорізькій області

У Бердянську після грози, сильних дощів та шквального вітру до 15-20 м/с дерева впали на автомобілі, дорогу та електроопору.

Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Повалені дерева в Бердянську та “цунамі” в Приморську – негода на Запоріжжі / 6 фотографий

Для того, щоб розпиляти та прибрати дерева, викликали співробітників ДСНС.

Ліквідували наслідки негоди чотири рятувальники за допомогою однієї одиниці техніки.

Крім рятувальників, дороги розчищає аварійна бригада Зеленгоспу.

У соцмережах люди публікують фото знайдених автомобільних номерів.

Наразі центр Бердянська залишається без водопостачання.

У кількох десятках домоволодінь по вулиці Запорізьких козаків відсутнє світло.

Тим часом жителі Приморського стали свідками унікального природного явища – так званого повітряного цунамі.

Джерело: ДСНС, Новини Бердянська

Фото: ДСНС, Новини Бердянська