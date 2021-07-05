Негода в Запорізькій області

У Бердянську після грози, сильних дощів та шквального вітру до 15-20 м/с дерева впали на автомобілі, дорогу та електроопору.
Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.
Для того, щоб розпиляти та прибрати дерева, викликали співробітників ДСНС.
Ліквідували наслідки негоди чотири рятувальники за допомогою однієї одиниці техніки.
Крім рятувальників, дороги розчищає аварійна бригада Зеленгоспу.
У соцмережах люди публікують фото знайдених автомобільних номерів.
Наразі центр Бердянська залишається без водопостачання.
У кількох десятках домоволодінь по вулиці Запорізьких козаків відсутнє світло.
Тим часом жителі Приморського стали свідками унікального природного явища – так званого повітряного цунамі.
Джерело: ДСНС, Новини Бердянська
Фото: ДСНС, Новини Бердянська