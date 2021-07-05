У центрі міста Запоріжжя невідомий відкрив вогонь у приміщенні місцевого ресторану. Під час нічної стрілянини загинув один чоловік. Стало відомо, що ще одна людина отримала численні вогнепальні поранення.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. За даними правоохоронців, у Запоріжжі невідомий відкрив вогонь у ресторані Аристократ 4 липня.

В той день зафіксували смерть одного місцевого жителя 1991 року народження. Проте стало відомо, що до лікарні також доставили чоловіка 1988 року народження з вогнепальними пораненнями.

Слідчі з’ясували, що громадянин отримав поранення під час конфлікту на вулиці Маяковського поблизу закладу громадського харчування. Наразі він перебуває у медичному закладу. Лікарі діагностували у потерпілого сім поранень тулуба.

За попередніми даними, в обох людей стріляв з травматичного пістолета один чоловік 1995 року народження. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) КК України.

Найбільше покарання передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення з можливою конфіскацією майна у випадку, якщо такі дії вчинено з корисливих мотивів. Наразі правопорушник перебуває у розшуку. Слідство триває.