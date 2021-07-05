В Черкассах задержали 46-летнего иностранца, который 4 июля около 21.10 устроил стрельбу возле больницы на улице Самийла Кошки.

Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Как установили правоохранители, мужчина достал пистолет и выстрелил в лобовое стекло автомобиля Peugeot после конфликта с еще одним иностранцем. Ранений никто не получил.

С места преступления изъяли пистолет и гильзы от травматического оружия.

Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства. Подозреваемому грозит штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет.

Полиция изучает все обстоятельства происшествия и проверяет других причастных к хулиганским действиям.

Ссора двух иностранцев в Черкассах завершилась стрельбой / 4 фотографии

4 июля произошла стрельба в помещении ресторана в центре Запорожья. Пуля попала в грудную клетку 30-летнему местному жителю. От полученных травм он погиб.