В центре города Запорожья произошла стрельба в помещении местного ресторана. Из-за этого один мужчина погиб от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Согласно сообщению, в помещение ресторана на улице Маяковского неизвестный открыл огонь и попал в грудную клетку местному жителю 1991 года рождения.

От полученных травм житель Запорожья умер, отметили в полиции. По предварительным данным, стрельбу открыли из травматического пистолета.

В настоящее время правоохранители выясняют личность правонарушителя и его местонахождение. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества в случае, если такие действия совершены из корыстных побуждений.