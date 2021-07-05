Станом на ранок 5 липня в Україні через наслідки негоди знеструмлені 29 населених пунктів. Найбільше – в Київській області.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
– У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 29 населених пунктів у чотирьох областях (Київська – 20, Донецька – п’ять, Запорізька – три та Кіровоградська – один). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, – повідомили у відомстві.
Крім того, увечері 4 липня в Бердянську Запорізької області через інтенсивний дощ тимчасово було знеструмлено 110 баз відпочинку Бердянської коси. Вночі 5 липня електропостачання відновили.
Погода на 5 липня
Синоптики прогнозують дощі та грози, але не на всій території України. Стовпчики термометрів не показуватимуть вище +30 тепла.
По всій країні найближчим часом погода буде без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться.