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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

В Україні через негоду знеструмлено 29 населених пунктів

електрика

Станом на ранок 5 липня в Україні через наслідки негоди знеструмлені 29 населених пунктів. Найбільше – в Київській області. 

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

– У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 29 населених пунктів у чотирьох областях (Київська – 20, Донецька – п’ять, Запорізька – три та Кіровоградська – один). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, – повідомили у відомстві. 

Крім того, увечері 4 липня в Бердянську Запорізької області через інтенсивний дощ тимчасово було знеструмлено 110 баз відпочинку Бердянської коси. Вночі 5 липня електропостачання відновили. 

Погода на 5 липня

Синоптики прогнозують дощі та грози, але не на всій території України. Стовпчики термометрів не показуватимуть вище +30 тепла.

По всій країні найближчим часом погода буде без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться. 

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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